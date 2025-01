FUTURA VOLLEY / ARRIVA IL NUOVO CAPITANO: GIORGIA QUARCHIONI

La Futura Volley Teramo ha messo sotto contratto la fortissima schiacciatrice Giorgia Quarchioni. Nata a Macerata, ha mosso i primi passi nel mondo del Volley con Jesi. Diversi campionati importanti per la trentenne marchigiana in A1 e A2 con Macerata . Alta 1,88 , conosce in maniera eccellente tutti i fondamentali tecnici del proprio ruolo. La società e lo staff tecnico confidano molto nelle sue doti, sia umane che tecniche, per aiutare la squadra ad uscire il prima possibile dalla complicata situazione di classifica.

Giorgia ha scelto il numero 7 come maglia da gioco e la società, insieme con l’allenatore, ha deciso di affidarle l’incarico di capitano della Futura Volley Teramo.