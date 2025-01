IL CONSORZIO SHOPPING APPOGGIA LA RACCOLTA FIRME PER LA SCUOLA JOLLY AL VECCHIO STADIO

"Il Consorzio Shopping Teramo Centro, al di là di tutte le appartenenze politiche, dalle quali non si ritiene coinvolto, sosterrà l'iniziativa volta alla raccolta di firme per la permanenza delle scuole provvisorie in Centro, organizzata in piazza Martiri della Libertà per tutti i prossimi sabati dalle 9, e all'interno dei negozi negli orari canonici. Avevamo già annunciato in un precedente comunicato che avremmo sostenuto qualsiasi iniziativa che salvaguardasse la vita della città, anche in accordo con altre associazioni e comitati, come di fatto sta avvenendo.

In particolare, nel sostenere la scelta di un sito in centro città, il Consorzio auspica una forte adesione, non solo dei colleghi piccoli imprenditori per i quali la vita del centro equivale alla sopravvivenza, ma anche dei residenti consapevoli della direzione che questa città sta prendendo e che farà sentire i suoi frutti quando sarà troppo tardi".

Il Consorzio Shopping in Teramo Centro

Franca Labrecciosa"