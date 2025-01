CSI, ECCO I NUOVI PROGETTI PER LO SPORT. DOMENICA 26 GENNAIO L'ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

Questa mattina si è svolta presso la sede del CSI di Teramo una conferenza stampa che ha visto la presentazione di due importanti progetti, destinati a promuovere l'attività sportiva, l'inclusione sociale e la riqualificazione urbana nella città e nei comuni limitrofi.

Il primo progetto, intitolato "Più sport per te", è finanziato attraverso il Piano Nazionale Complementare Next Appennino, misura B02.1, e riguarda il potenziamento degli impianti sportivi gestiti dal CSI. Tra le principali opere previste, la realizzazione di un manto in resina con segnatura e attrezzature per il Calcio a 5, il basket, la pallavolo e il tennis presso il campetto di Colleatterato Basso, e la costruzione di due campi da padel inclusivi a San Nicolò a Tordino, con annessi spogliatoi. Inoltre, sono già a buon punto i lavori del nuovo campo da padel presso il complesso polisportivo in C.da Cesi a Val Vomano. Il progetto prevede anche lo sviluppo di un'app mobile che faciliterà la prenotazione degli impianti sportivi e offrirà funzionalità con geolocalizzazione per l’accesso alle attività. Il costo complessivo dell'operazione è di 383.451 euro, di cui 263.365 euro sono finanziati, mentre di circa 120.000 euro provengono dal cofinanziamento.

Il secondo progetto, S.I.S.T.E.R.A.M.O., è frutto di una collaborazione con l’AIL di Teramo rappresentata dal Presidente Giuseppe Paterna e il partner CredeTe ODV con il dirigente Guido Federico Di Francesco, ed è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dalla Regione Abruzzo. Il progetto, che si inserisce nell’ambito delle attività di interesse generale del Terzo Settore, mira a promuovere la salute, l'inclusione e la sostenibilità nel territorio. Tra le azioni previste, la creazione di opportunità sportive gratuite per tutte le fasce della popolazione, in particolare presso i parchi fluviali di Teramo, e l’offerta di voucher per l’utilizzo di centri sportivi. S.I.S.T.E.R.A.M.O. si propone anche di sensibilizzare e formare la comunità su tematiche quali la mobilità sostenibile, la salute e l’educazione finanziaria, attraverso corsi nelle scuole e attività formative rivolte a un ampio spettro della popolazione. Il finanziamento complessivo per il progetto è di 31.200 euro, di cui 24.960 euro sono finanziati, e il cofinanziamento di 6.240 euro proviene dal CSI. Le attività partiranno già a febbraio, con l'inizio dei corsi di formazione e delle attività sportive.

In chiusura della conferenza, il presidente del CSI Angelo De Marcellis ha annunciato un’importante novità: "Domenica 26 gennaio, presso il Parco della Scienza di Teramo, si terrà l’assemblea elettiva ordinaria per il rinnovo delle cariche associative". De Marcellis, che ha ricoperto il ruolo di presidente per 16 anni e mezzo, dal 28 agosto 2008 (dal 2011 al 2021 è stato anche contemporaneamente presidente regionale), non sarà tra i candidati. “Oggi possiamo contare su un nucleo dirigenziale ben definito e collaudato da una lunga e proficua esperienza politico-sportiva maturata in questi anni in seno al Consiglio CSI", ha sottolineato, evidenziando l’importanza di un ricambio nelle organizzazioni sportive. “Spesso queste realtà sono presidiate per anni, addirittura decenni, dalle stesse persone, e ciò può portare alla falsa percezione che non vi siano alternative per il cambiamento. La vera forza di un'organizzazione sta nel rinnovarsi continuamente. Evolvere è un imperativo che deve interessarci come individui e come Associazione”, ha concluso De Marcellis, che ha definito il rinnovo delle cariche come un passo fondamentale per il futuro del CSI e dello sport in Provincia di Teramo invitando al Congresso di domenica 26 gennaio quanti hanno, in ogni epoca e a vario titolo, contribuito allo sviluppo del Comitato.

Paterna ha sottolineato la proficua collaborazione sviluppata negli ultimi mesi con l’associazione arancio-blu: "Voglio mettere in evidenza la concretezza del rapporto che si è instaurato grazie al presidente De Marcellis, il quale ha avviato azioni di supporto molto significative nei nostri confronti. A lui va la nostra gratitudine anche per averci voluto all’interno del progetto, consentendoci di promuovere le nostre finalità a favore della salute dei cittadini e delle persone con problemi ematologici".

Sulla stessa linea si è espresso Guido Federico Di Francesco di CredeTe, ex arbitro della Serie A di basket che si occuperà di diverse azioni formative all’interno del progetto, tra cui l’educazione finanziaria di giovani e adulti: "Ricordo gli inizi di questa presidenza del CSI - ha dichiarato - sono stati anni ricchi di tante iniziative fatte per il bene del nostro territorio. De Marcellis ha dato dimostrazione di come lo sport di base possa essere talvolta più professionale dello sport di vertice, creando una struttura efficace per portare avanti molteplici sfide”.