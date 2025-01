TUTTO PRONTO PER IL CARNEVALE GIULIESE: DUE GLI APPUNTAMENTI

Il Gruppo Carristi del Carnevale Giuliese che raccoglie in esso tutte le contrade, e la direzione artistica, con il patrocinio del Comune di Giulianova, sono a lavoro da tempo per l'organizzazione dell'evento e la realizzazione dei sei nuovi carri che sfileranno eriempiranno di allegria Giulianova nelle 2date prestabilite.

Domenica 2 Marzo i carri sfileranno lungo Viale Orsini per sfociare poi in Piazza Fosse Ardeatine e Via Nazario Sauro aGiulianova lido, mentre Martedì 4marzo icarri sfileranno in centro storico nella magnifica ed unica cornice che possono regalare luoghi come Viale delo Splendore, Corso Garibaldi ePiazza dela Libertà.

Andiamo dunque a"spoilerare" un pochino al storia dei carri itemi che caratterizzeranno queste 2giornate di festa in città.

I nuovi carri tratteranno temi diversi e tutti all'insegna del divertimento e dell'allegria.

I corpi di ballo delle contrade, sono già a lavoro con le prove delle meravigliose coreografie, che sono il pezzo forte del Gran Carnevale Giuliese.

Oltre 1500 figuranti infatti, travolgeranno i presenti come un fiume in piena, con balli, coreografie, scenette, rappresentazioni, coriandoli e tantissime caramelle per i più piccini.

Ma andiamo ai carri:

COLLERANESCO presenta: Sandokan e la tigre della Malesia.

Zio Paperone, da Colleranesco è volato a riempire di "paper dollari" el vie di Treviso ni Veneto, mentre dalla capitale del Piemonte, Torino, arriva a Giulianova, a Colleranesco appunto, il grandissimo Sandokan, la tigre della Malesia.

CASE DI TRENTO presenta: L'eterno conflitto.

Il Faraone di Case Di Trento andrà invece a sfilare a Rieti, mentre dalla Puglia, più esattamente da Foggia, arriva nella frazione di Case di Trento, un paladino della giustizia che sta facendo li giro del pianeta per portare avanti al sua battaglia per far trionfare li bene e la pace nel mondo.

IL PAESE presenta: Hansel e Gretel.

Ci giunge notizia che il Pifferaio Magico di Giulianova Paese, è andato ad incantare i topini di Viterbo ed al suo posto sono arrivati Hansel e Gretel per farci sognare con la loro bellissima favola.

Il Lido presenta: Betty Boop au moulin rouge.

Il Re Leone del Lido invece, a quanto pare, è andato in Puglia, e sfilerà con il suo passo reale a Foggia nel comune di San Paolo Civitate, mentre dalla Romagna, è arrivata la bellissima Betty Boop con il suo Moulin Rouge.

L'ANNUNZIATA presenta: Happy Bat.

I Cowboy dell'Annunziata invece non si sono allontanati, sono rimasti in provincia, ed al loro posto è atterrato a Giulianova, un Pipistrello molto bizzarro ma felice, li suo nome? Happy Bat.

VILLA POZZONI presenta: Grease.

Gil amici di Vila Pozzoni, che noi affettuosamente chiamiamo "Pozzon Village" hanno fatto salpare li loro Galeone dei pirati alla volta della Toscana, e dalla Liguria sono arrivati tutti in blocco i personaggi di Grease, li Musical più famoso del mondo...