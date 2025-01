SICUREZZA IN CITTA' / CORONA: «COMUNE IPOCRITA, LE TELECAMERE CI SONO... MA NON BASTA»



«Vanno bene le telecamere, ma la sicurezza non è fatta solo di telecamere» A poche ore dal comunicato stampa, con il quale il Comune si compiace dei risultati raggiunti sulla sicurezza in città, il consigliere comunale Luca Corona, che si è sempre battuto per aumentare le telecamere in città, richiama la maggioranza ad una diversa e migliore attenzione sull’aumento della sicurezza in città.