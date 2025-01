VIDEO / PALAZZO DELLA SANITA' SARA' ABBATTUTO E RICOSTRUITO, RABBUFFO: «GRANDE OCCASIONE PERDUTA... SI SAREBBE POTUTA LIBERARE LA PIAZZA»



«Abbiamo perso una grande occasione… una grande possibilità di rinascita per un’area del Centro Storico». Il consigliere comunale Berardo Rabbuffo solleva, in Consiglio Comunale, il caso del Palazzo della Sanità, ovvero del palazzo di piazza Martiri Pennesi che ospita la sede dell’Arta e che dovrà essere abbattuto e ricostruito, ma lo si sarebbe potuto fare altrove, liberando la piazza (come nella nostra elaborazione) però non si è fatto, e sarà ricostruito nelle stesse dimensioni.