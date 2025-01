VIDEO / PREMIO TERAMO SCOMPARSO DA DUE ANNI. FILIPPONI: «TORNERA' E SPENDEREMO IL DOPPIO PER RINNOVARLO»



«Perdere il Premio Teramo… un vero e proprio delitto culturale per la nostra città». Il caso sollevato da certastampa, della mancata organizzazione per due anni del più importante premio letterario cittadino, è rimbalzato oggi in Consiglio Comunale, nel question time. Dai banchi dell’opposizione, si sono levate note di protesta, di Maria Cristina Marroni e Caterina Provvisiero. Al nostro microfono, la consigliera di Forza Italia Caterina Provvisiero, che fu assessore alla Cultura e volle riorganizzare il Premio, chiede ragione di questa scomparsa. L'assessore Filipponi replica spiegando che il Premio non è morto, ma è stato sospeso per ripensarlo e annuncia che proprio questa mattina, ha presentato la richiesta di raddoppio dei finanziamenti per rilanciare la manifestazione.