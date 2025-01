STRONCA UN RISTORANTE SU TRIPADVISOR... E PAGA 7MILA EURO DI DANNI



S’improvvisa critica gastronomica. Stronca un ristorante… e paga duemila euro di multa e cinquemila di risarcimento. Protagonista della disavventura, è stata una donna abruzzese, di 53anni, che vive in Spagna, e che durante le vacanze, ha deciso di andare a mangiare in un ristorante di Recanati, nel quale però non si è trovata molto bene, tanto da scrivere poi su tripadvisor e sulla sua pagina Facebook una recensione negativa. «Posto tipo bettola, normale con molto casino, dal quale siamo stati addirittura cacciati solo per aver espresso disappunto rispetto al ritardo (un'ora e mezza) con cui ci hanno portato i primi. Ecco: cacciati! Il posto è sostanzialmente una trappola, si mangia in maniera assolutamente ordinaria se non scarsa, costa tanto e i proprietari sono dei veri cafoni». Un giudizio che la proprietaria del ristorante non ha gradito, tanto da querelare la donna, Nel corso del processo, la stessa titolare ha riferito che il ritardo era stato di molto inferiore e che, comunque, viste le lamentele della cliente, l’aveva invitata ad andar via offrendole quanto consumato fino a quel momento. Il giudice ha condannato la cliente a duemila euro di multa e cinquemila di risarcimento.