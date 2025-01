TORRICELLA / BRANDIMARTE: «IL NON ELETTO RASTELLI PENSI AI LAVORI NON FATTI DAL SUO SINDACO... NON A QUELLI CHE STA FACENDO LA PROVINCIA»



In risposta alle dichiarazioni rilasciate dal candidato Consigliere (non eletto) Luca Rastellidella “Lista Torricella nel Futuro” che ha appoggiato il Sindaco Palumbiin merito ai ritardi nei lavori sulla strada provinciale 50 che sarebbero stati “causati”, a suo dire dall’attuale minoranza e “richiesti” alla Provincia di Teramo al solo fine di danneggiare l’Amministrazione Palumbi, vorrei per prima cosa chiedergli di farci avere le prove di queste gravi accuse che lui muove gratuitamente…e che se non supportate dai fatti potrebbero portare l’attuale minoranza (da lui tirata in causa) o la Provincia anche a prendere seri provvedimenti…adendo per le vie legali!

Intanto ci tengo però a rassicurarlo sul fatto che i ritardi nei lavori sono stati causati dal fatto che vi è stata una perizia di variante che si è resa necessaria a causa della fuoriuscita di una falda acquifera non prevista e che, al momento, è al vaglio dell’ANAS che la deve approvare in quanto ente finanziatore dell’intervento! Chiarito ciò voglio ulteriormente rassicurarlo che non solo i lavori verranno terminati a breve, ma che sarà fatto anche il tratto di SP 50 tra Case Mancini e Villa Popolo e che è stato predisposto anche un apposito progetto per riparare la strada franata adiacente una abitazione ubicata poco prima della frazione di Ioanella.

Quello sulla SP 50 è un intervento importantissimo di oltre 1 milione di euro che la Provincia di Teramo sta facendo nella frazione dove l’unico lavoro di tale entità fatto negli ultimi 15 anni dal Comune di Torricella è stato appaltato all’azienda Procaccia. Mi fa francamente specie che un residente della frazione possa attaccare un simile intervento della Provincia, quando invece l’Amministrazione Palumbi da quindici anni l’ha praticamente lasciata in abbandono… tanto che sempre da quindici anni in quel seggio alle elezioni comunali puntualmente perde!

Invito quindi il candidato Consigliere (non eletto) Luca Rastelli della “Lista Torricella nel Futuro” che ha appoggiato il Sindaco Palumbi invece di parlare a vanvera degli interventi messi in campo dalla Provincia, mettendoci di mezzo la minoranza, di sollecitare piuttosto il suo Sindaco a far iniziare quei lavori che a Ioanella avrebbero dovuto prendere il via ad agosto 2024… e che invece sono ancora fermi al palo (visto che ad oggi c’è solo il cartello di inizio lavori).

Iwan Brandimarte

Consigliere Comunale “Uniti per Torricella”