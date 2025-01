SCUOLA DI CAMPOVALANO, GLI ALUNNI GIA' DA IERI IN CLASSE AL CALDO.

Le forze d'opposizione fanno al solito disinformazione e allarmismo infondato. Nella giornata di ieri il sindaco Agostinelli ha firmato un'ordinanza per lo spostamento temporaneo di sole tre classi della scuola primaria di Campovalano a causa della rottura improvvisa della caldaia, che non è stato possibile riparare nonostante l'immediato intervento dei tecnici. Si è trattato di un disagio contenuto e risolto nel giro di poche ore, visto che l'Amministrazione ha già provveduto all'acquisto di una nuova caldaia grazie alla convenzione attivata con la ditta Engie e l'impianto malfunzionante sarà sostituito a stretto giro, nei prossimi giorni.

La continuità delle attività didattiche è stata garantita, così come il servizio di trasporto scolastico, cercando così di contenere al minimo i disagi per le famiglie, che sono state informate prontamente della situazione. L'obiettivo è stato quello di trovare subito una soluzione per collocare gli alunni al caldo e in un plesso con tutti i comfort, a Castelnuovo di Campli.

Come al solito i consiglieri di "Svolta, Campli!" travisano la realtà con ricostruzioni stucchevoli e di pura fantasia. Alla riunione su altri temi scolastici con i genitori ha partecipato il Sindaco chiamato dai genitori. Vogliamo, invece, rilevare che gli unici problemi seri nelle scuole a Campli si sono registrati con le mense ai tempi in cui Marino Fiorà era assessore. Per fortuna i cittadini non hanno la memoria corta e lo hanno premiato mandandolo all'opposizione per un solo voto, tra i banchi dove ormai siede già da parecchi anni.

Gruppo “A tutto Campli”