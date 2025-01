TERAMANO SI VENDICA DELL'EX MOGLIE PUBBLICANDO LE SUE FOTO OSÈ SUI SITI PORNO



Cinquant’anni lui, impiegato. Quarantacinque lei, libera professionista. Teramani, con bella casa in città, nella quale adesso vive solo lei. “Questa infatti è la cronaca di un amore finito. Succede. Un matrimonio che non funziona e la coppia scoppia. C’è chi lo sopporta e chi non ci riesce, fino a decidere di vendicarsi. Ed è esattamente quello che ha fatto il 50enne, pubblicando su siti porno le foto intime dell’ex moglie, e qualche video, registrato quando tra i due c’era un’intesa molto passionale. La donna, suo malgrado, si è accorta dell’avvenuta diffusione di quelle immagini private, perché ha cominciato a ricevere telefonate a raffica, visto che l’ex marito aveva pubblicato anche il nome e il numero di telefono. La vicenda non poteva non finire in una denuncia, presentata dalla donna alla Polizia Postale di Teramo, che ha subito aperto un fascicolo che ha portato il magistrato ad indagare l’uomo per “revenge porn”.