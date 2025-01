VIDEO-FOTO/ A VIALE BOVIO NON SI DORME NEPPURE DI NOTTE PER COLPA DELL'ENEL...I RESIDENTI PROTESTANO E CHIEDONO AIUTO A SBRACCIA E AL SINDACO D'ALBERTO

«Ormai da mesi viale Bovio è interessata da lavori permanenti da parte di Enel Energia. Tali lavori stannno causando ulteriore degrado a quello già esistente nel viale, sporcizia dormitorio pubblico asfalto quasi inesistente segnaletica cancellata pericolo per pedoni e assenza di limiti di velocità.

Stanotte i lavori sono proseguiti per l'intera nottata fino a stamattina creando disagio ai residenti. Noi in qualità di rappresentati della Macroarea avevamo ricevuto promesse ben precise sul recupero e riqualificazione del viale, promesse come al solito mancate (ma ormai è prassi per questa pseudo politica) riteniamo però che questo disagio e degrado debba essere reso pubblico perché ormai la situazione è intollerabile. Parliamo di un viale ricco di servizi uffici scuole con traffico costante l'intera giornata, pertanto chiediamo all'assessore Sbraccia, al Sindaco alla Teramo Ambiente di valutare gli interventi da fare e di attuali in tempi rapidi, ci sentiamo presi in giro per lo stato in cui versa l'intera area».

Stamattina siamo andati sul posto e parlato con un residente che ci ha scritto: Roberto Iannetti. Abbiamo anche telefonato alla ditta Di Sante di Torricella Sicura, il titolare ci ha risposto che: Sono due settimane che lavoriamo di notte perchè stiamo passando i cavi di media tensione dell'Enel e di giorno dovremmo chiudere le strade e per noi fare questo è impossibile. Il comune è stato avvisato e questa è la soluzione meno impattante. Servono ancora tre giorni di lavoro per finire, tempo permettendo e sempre di notte". Quindi pazienza ancora per altri tre giorni. Gli asfalti rotti saranno risistemati dalla ditta Di Sante per conto dell'Enel.