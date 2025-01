NUOVE ENERGIE: "OTTIMO CAMBIO DI PASSO ALL'ATER E NELLA RICOSTRUZIONE"

L’associazione politica Nuove Energie, nel ringraziare il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 On. Guido Castelli, ed il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Dott. Vincenzo Rivera, per il positivo bilancio dei dati della ricostruzione dell’anno appena trascorso (sia per quello che riguarda la ricostruzione pubblica che la ricostruzione privata); chiediamo allo stesso Commissario ed al Presidente della Regione Marco Marsilio – nella sua qualità di Vice Commissario - di valutare la riapertura dei tempi per la presentazione delle pratiche sisma classificate come “danni lievi”. Infatti, se per i fabbricati classificati con “danni gravi” è stata concessa una proroga per la presentazione della richiesta di contributo fino al 31/12/2025, per i primi le tempistiche hanno visto, già da un paio di anni, un brusco stop. Stop che arrivò proprio nel momento in cui il superbonus la faceva da padrona, negando di fatto, ad una gran parte della popolazione colpita dal Sisma 2016, di poter ricostruire e/o riparare i propri fabbricati danneggiati.

Com’è noto in questi anni il superbonus ha falsato il mercato causando un totale disinteresse verso la ricostruzione leggera, sia da parte delle ditte appaltatrici che dai stessi tecnici professionisti incaricati per la redazione del necessario progetto. La corsa al superbonus ha visto privilegiare una fetta di popolazione con abitazioni pienamente agibili ed anche di recente costruzione, a discapito di quelli con fabbricati parzialmente inagibili e pertanto inutilizzabili. Pertanto, seppur le cause sono da imputare alla negligenza di chi doveva svolgere, per nome e per conto dei proprietari, tutte le attività propedeutiche alla ricostruzione, e non alla struttura commissariale, con il presente comunicato chiediamo la riapertura dei termini per la richiesta dei contributi danni causati dal sisma 2016 per i fabbricati classificati “B” e “C”, equiparandola a quelle classificate “E”.

Visto i tanti casi nelle condizioni suddette, chiediamo a tutto il Consiglio Regionale, al Comune di Teramo ed agli altri Comuni interessati dalla ricostruzione, agli Ordini professionali ed alle associazioni di categoria, di non lasciar cadere questo appello nel vuoto, bensì di sostenerlo e fare proprie le problematiche di tanti cittadini che si ritrovano, loro malgrado, esclusi dalla ricostruzione.

Concludiamo il comunicato complimentandoci con il Commissario Castelli, con l’Ufficio Speciale della Ricostruzione ed il nuovo Presidente dell’ A.T.E.R. Avv. Alfredo Grotta, per il cambio di passo registrato nella ricostruzione delle palazzine popolari. Oggi quantomeno si è iniziato, in maniera spedita, ad affidare i relativi incarichi ed appalti per la ricostruzione delle cosiddette case popolari, permettendo agli assegnatari delle abitazioni di avere una concreta interlocuzione che lascia ben sperare ad un più vicino ritorno a casa.