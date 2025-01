MARIANI: "ENTRO IL PROSSIMO MESE DI MARZO RIAPRIRA' IL DISTRIBUTORE CARBURANTI AL PORTO"

Il servizio di distribuzione del carburante all’interno del Porto Turistico di Giulianovaripartirà entro il prossimo mese di marzo. Questo è quanto emerso ieri mattina in Commissione Vigilanza nel corso dell’audizione del Presidente dell’Ente Porto di Giulianova, Valentino Fabrizio Ferrante,fortemente voluta dal Presidente Sandro Mariani che era stato investito della questione dalle segnalazioni di numerosi diportisti giuliesi e non solo.

“Ringrazio il Presidente Ferrante per la disponibilità dimostrata e la solerzia con la quale si è messo a disposizione per risolvere questa annosa problematica” dichiara Sandro Mariani. “Il distributore di carburante all’interno dell’area portuale giuliese era infatti chiuso da alcuni anni quando il precedente gestore decise di cessare l’attività perché ritenuta antieconomica causando così molti disservizi per i possessori di barche”.

“Il distributore di carburante rappresenta un servizio essenziale per il Porto Turistico di Giulianova tanto per i diportisti locali quanto per le barche in transito – conclude il Presidente della Commissione Vigilanza – sono certo che la sua riapertura darà nuovo slancio all’area portuale giuliese ed eviterà l’annoso problema dei rifornimenti delle imbarcazioni da diporto con mezzi di fortuna”.