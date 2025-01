MULTA UN’AUTO IN SOSTA VIETATA E VIENE AGGREDITO DAL PROPRIETARIO

Agente della Polziia municipale di Giulianova aggredito nelle scorse ore, nei pressi di un noto locale del Lido, dal proprietario di un auto a cui era stata comminata una multa per divieto di sosta. L’ assessore Marco Di Carlo, anche a nome del Sindaco e dell’ Amministrazione Comunale, esprime piena solidarietà all’agente “ Quanto accaduto ci turba profondamente – sottolinea Di Carlo– Siamo profondamente dispiaciuti per l’inaccettabile aggressione subita dall’ agente, a cui esprimiamo piena solidarietà. Quando si colpisce una persona che sta facendo il suo dovere, e che si adopera ogni giorno per la sicurezza e la serenità dei cittadini, si offendono le Istituzioni, si tradiscono i principi del vivere civile. Condanniamo pertanto l’episodio e stigmatizziamo il vile comportamento degli aggressori, che dovranno farsi carico, inevitabilmente, delle loro pesanti responsabilità”.