“IL SAN MATTEO DEVE CHIUDERE” / IN ARRIVO L’ORDINANZA: I PIANI SUPERIORI SONO INAGIBILI, URGONO ACCERTAMENTI SUL BAR

Chiude d’autorità il Bar San Matteo. Dopo aver pou volte sollecitato la Provincia (proprietaria dell'immobile), perché mettesse a disposizione dell’Usr i locali del Bar San Matteo, per le verifiche sismiche, visto che il palazzo è stato colpito dal terremoto, tanto che i piani superiori sono inagibili, e “cinturati” sul retro da una trave d’acciaio, l’ufficio ricostruzione ha scritto una lettera alla Provincia e alla Procura. Dopo averepiù volte chiesto alla Provincja di liberare i locali del bar, per effettuare tutti gli accertamenti preliminari all’apertura del cantiere, ma senza risposta, questa lettera dell’Usr provocherà l’ordinanza di chiusura che dovrà essere adottata, a questo punto, dal Sindaco. Per ora c'è solo una notifica della Provincia al titolare del bar, nella quale lo si informa che deve lasciare i locali. Per quell’immobile c’è uno stanziamento da 4 milioni e 449mila euro, per lavori che sono necessari, visti i problemi strutturali.