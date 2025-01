FERROVIE, LAVORI IN CORSO, E' DIFFICILE POTER ARRIVARE IN ABRUZZO FINO AL 24 GENNAIO

Anche in Abruzzo è caos sulle linee ferroviarie. Da giorni si segnalano disagi sulla dorsale adriatica a causa dei lavori in corso per il raddoppio della Pescara-Bari. Sono stati cancellati numerosi treni ad alta velocità e Intercity in partenza e in arrivo dalla città adriatica. Dalle 23 dello scorso 15 gennaio, e fino al prossimo 24 gennaio, la linea adriatica Pescara-Foggia è stata interrotta da Rfi per lavori di messa in sicurezza. Sono previsti autobus sostitutivi. L'azienda del gruppo di Ferrovie dello Stato sta effettuando altri interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito-Lanciano e San Severo (Foggia), necessari per garantire gli attuali standard di affidabilità dell'infrastruttura ferroviaria. Diversi i cantieri aperti: nella galleria San Giovanni, a San Vito, lunga oltre 9 km, sarà realizzato un nuovo sistema di Water Drain System per il drenaggio delle acque meteoriche che consentirà di aumentare l'affidabilità della linea. Stesso intervento nella galleria Diavolo, verso Fossacesia, lunga oltre 5 km. Inevitabili dunque i disagi per viaggiatori e pendolari e non va meglio nemmeno ai possessori di un biglietto per il treno ad alta velocità Frecciarossa: le corse della tratta Torino/Milano/Venezia-Bari/Lecce/Taranto saranno oggetto di limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona e Pescara o soppressioni integrali. «Dal 16 al 24 gennaio si legge in una nota di Trenitalia - alcuni treni regionali delle relazioni Pescara-Termoli, San Benedetto del Tronto -Vasto, Teramo-Vasto S.S.-Termoli subiscono limitazioni di percorso nella stazione di San Vito-Lanciano». Anche in questo caso l'azienda fa sapere che sono previsti collegamenti sostitutivi con bus.

I lavori di potenziamento della linea ferroviaria adriatica puntano ad abbattere i tempi di percorrenza di almeno 40 minuti da Bari a Bologna e di un'ora da Lecce al capoluogo emiliano. Il progetto prevede il raddoppio della tratta Termoli-Lesina che completa il programma di raddoppio della direttrice adriatica nella tratta Pescara-Bari. L'intervento consiste nella realizzazione di un raddoppio di tracciato con uno sviluppo complessivo di circa 33 km articolato su due lotti funzionali.