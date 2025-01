CADE L'ALTALENA DELL' ORATORIO E UCCIDE UNA BIMBA DI 11 ANNI, CONDANNATO IL PARROCO



Il parroco dovrà pagare un maxirisarcimento alla famiglia della piccola Alessia Prendi, schiacciata e uccisa da un’altalena nel giardino dell’oratorio, due anni fa. Era il 31 agosto del 2022, e la piccola Alessia giocava con un altro bambino, dondolandosi con le corde di quella vecchia altalena, attaccata ad una lunga trave sospesa tra due alberi, anzi: tra due tronchi, senza radici, infilati nel terreno. Un’altalena datata, sulle condizioni di manutenzione della quale più volte i residenti avevano segnalato problemi, ma che nessuno aveva provveduto a sistemare. All’improvviso, tutta la struttura cadde, e coi suoi 240 kg travolse la bimba di undici anni, uccidendola. la perizia ha accertato le gravi responsabilità proprio del parroco, accusato di negligenza e di aver consentito che i bambini giocassero in quell’area non curata come si sarebbe dovuto. Il parroco, don Antonio Allegritti, ha deciso di patteggiare, ma la pena è stata convertita in un maxi risarcimento a favore della famiglia della bimba.