VIDEO / INIZIATA LA RACCOLTA DI FIRME PER IL DELFICO AL VECCHIO STADIO, LA PIOGGIA NON SCORAGGIA I TERAMANI A FAVORE



Cominciata la raccolta di firme sulla petizione per il “Delfico” sulla “petizione con la quale chiedere di mettere immediatamente a disposizione l'area dell'ex stadio comunale per la realizzazione dei moduli provvisori, per il Delfico”, organizzata dai gruppi consiliari comunali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Futuro In, Teramo è meglio e Teramo sul serio. Nonostante la pioggia, un discreto numero di cittadini si è avvicinato al banchetto sotto i portici del Banco di Napoli, per sottoscrivere. Questo è primo dei quattro o sei sabato che vedranno l’opposizione impegnata, ma anche molti commercianti del Centro Storico. I cittadini che, condividendone le ragioni, volessero firmare la petizione troveranno il modulo anche in vari negozi cittadini. Lo scopo è arrivare almeno a 250 firme.