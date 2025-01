CRESCITA DEL PORTO DI GIULIANOVA, DINO PEPE INCONTRA IL CDA





“Ieri mattina, insieme ad una delegazione del Partito Democratico giuliese, sono tornato in visita al porto di Giulianova e ringrazio per l’accoglienza il Presidente dell’Ente Porto Valentino Ferrante e gli esponenti del Cda Fabrizio Bonaduce e Gianluca Del Conte” scrive in una nota il Consigliere regionale Dino Pepe, già Assessore alla pesca nel periodo 2014/2019. “Ieri mattina, insieme ad una delegazione del Partito Democratico giuliese, sono tornato in visita al porto di Giulianova e ringrazio per l’accoglienza il Presidente dell’Ente Porto Valentino Ferrante e gli esponenti del Cda Fabrizio Bonaduce e Gianluca Del Conte” scrive in una nota il Consigliere regionale Dino Pepe, già Assessore alla pesca nel periodo 2014/2019.

“Al centro del confronto la crescita e lo sviluppo del porto giuliese sia riguardo l’attività di pesca sia dal punto di vista turistico.

Sono note le potenzialità che il porto della costa teramana ha e che sempre più , a mio avviso, devono essere messe a frutto e sostenute. Per questo con la Consigliera comunale Alessandra Matone e i Dirigenti locali del PD, Antonmario Gioculano, Ilaria Virgili e Luigi Giorgio Guerrini, grazie alla disponibilità della dirigenza dell’Ente Porto alla quale abbiamo nuovamente sottolineato la necessità del rispetto della rappresentanza di genere e di un rappresentante della marineria all’interno del Cda, abbiamo approfondito i temi dei lavori che stanno interessando sia il braccio nord che quello sud e i ritardi nella riconsegna dell’opera, le criticità dell’insabbiamento e del fenomeno della mucillagine estiva, il perfezionamento delle concessioni di altri 9 caliscendi e gli interventi di prolungamento della pista ciclabile dal porto al lungomare.

Sulla vicenda mucillagine, come noto, ho prodotto una Interpellanza all’Assessore regionale che nel rispondere non ha comunicato nulla di concreto per indennizzare le imprese di pesca. A dicembre, nella sessione di bilancio, ho presentato un emendamento per concedere un indennizzo ai pescatori, ma la Giunta regionale ha preferito finanziare altre iniziative come il festival dei cartoni animati” prosegue Pepe.

“Insieme a Nino Bertone, anche lui presente all’incontro, abbiamo allargato il confronto al Mercato ittico e alle buone pratiche messe in campo, soprattutto con la scelta di dar vita al consorzio di pescatori nella gestione del mercato stesso.

La visita al porto è stata l’occasione per un breve saluto e per rinnovare l’augurio di buon lavoro al Capitano Valeria Di Mattia e a tutte le donne e gli uomini della Capitaneria di Porto che quotidianamente sono al fianco dei Comuni nella complessa gestione della nostra costa” prosegue il Consigliere Dem e conclude:” Come accaduto in passato, continuerò nel mio lavoro di ascolto e proposta per superare le criticità infrastrutturali, migliorare sempre più le condizioni della pesca e incentivarne il ricambio generazionale e sostenere la crescita turistica del porto”.