JANNIK SINNER "MANGIA IN ABRUZZESE" E SI FA AMBASCIATORE DEL MADE IN ABRUZZO

Due eccellenze italiane unite in una campagna pubblicitaria: Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale e pasta De Cecco. Ideata e realizzata da Pomilio Blumm con la tecnica del “Narrative matching” la campagna celebra la passione, la cura del dettaglio e la capacità di selezionare il meglio da tutto il mondo, valori condivisi sia dallo sportivo che dal celebre marchio della pasta.

La nuova serie di spot è stata lanciata in occasione degli Australian Open di Melbourne ed è attualmente in programmazione su diversi canali – dalla TV ai social media – con l’obiettivo di raccontare una storia che va ben oltre la pubblicità tradizionale. Con Sinner viene fatto un esperimento sul nuovo stile di narrativa. La campagna rappresenta un progetto articolato e ambizioso, concepito per svilupparsi nel corso dei prossimi anni a partire dal 2025 con nuove fasi e contenuti.

I filmati in onda, concepiti come veri e propri “bio-pic valoriali”, raccontano un Sinner autentico e inedito, con una narrazione che si concentra sul metodo e sul controllo di ogni dettaglio, due concetti chiave condivisi dall’atleta e dal marchio.

La regia - coordinata da Pomilio Blumm - è stata affidata ad Ago Panini che ha collaborato con star internazionali del calibro di Julia Roberts, Penelope Cruz e Patrick Dempsey e ha garantito alla campagna un linguaggio visivo sofisticato e allo stesso tempo emotivo. Gli spot, girati da Pomilio Blumm appena prima delle ATP Finals di Torino hanno permesso di raccontare uno Jannik Sinner davvero inedito. L'obiettivo di Pomilio Blumm è stato quello di rendere la narrazione "atipica" all'interno dei tradizionali canali media creando attenzione e immedesimazione.

Il team creativo dell’agenzia Pomilio Blumm ha così lanciato il “Narrative Club”, la nuova creatura aziendale dedicata agli ambasciatori dell’eccellenza imprenditoriale a livello internazionale. Il “Narrative Club” vuol essere un punto di riferimento per le realtà che rappresentano la qualità e il prestigio dei prodotti italiani.

Per la diffusione dello spot, sviluppato in 25 format differenti, ha lavorato un team multidisciplinare che include il centro media MCM, la casa di produzione Smart-factory e diversi professionisti in un progetto di co-design complesso che ha coinvolto anche attori del mondo digitale. Gli investimenti della campagna riguarderanno in primis l'Italia ma accompagneranno il marchio nella sua strategia di valorizzazione internazionale per la quale il Global Ambassador Jannik Sinner è talent in grande crescita che garantisce presenza e visibilità sui principali mercati del mondo.

Gli investimenti sono stati calibrati in relazione alla potenza del testimonial con l'ambizione di ulteriore crescita. Difatti il progetto si inserisce in un ambizioso piano di ulteriore crescita che il Gruppo De Cecco, nonostante le difficoltà del contesto internazionale, ha conseguito. La Società ha registrato ricavi superiori ai 680 milioni di euro, con una crescita del 8% rispetto al 2023 e ha presentato un piano quinquennale che punta a raggiungere il miliardo di fatturato, si prepara a consolidare la crescita degli ultimi anni e a consolidare la propria strategia.

Dal canto suo Pomilio Blumm ha chiuso il 2024 con una crescita del 18% del fatturato dopo aver conquistato vari riconoscimenti in ambito nazionale in tutte le principali classifiche, da quella de Il Sole 24 Ore a quella di Repubblica Affari & Finanza senza dimenticare l’inserimento tra le 150 "Imprese vincenti" di tutta Italia.