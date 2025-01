I LETTORI CI SCRIVONO / "A PROPOSITO DEL VECCHIO STADIO"

Buongiorno certastampa. Volevo fare una considerazione sull’opportunità di portare studenti nel sito del vecchio stadio Comunale. Alcune riflessioni

1: non ci sono parcheggi ne’ spazio per le auto che di solito sono “a servizio” degli studenti; basta vedere il caos che si forma alla Cona per capire che non c’è spazio nei pressi della circonvallazione.

2: non ci sono fermate bus, treno o tpl nelle vicinanze, o sufficientemente vicine per una scuola, e non c’è possibilità di portarci nessuna navetta.

3: la situazione all’interno è disastrosa, con le curve e la tribuna non agibili, ferri da tutte le parti e vie di fuga a mio avviso pericolose.

Come si può pensare, anche solo per poco tempo, di portarci qualche centinaio di ragazzi? Farne una questione “il Delfico in centro storico” mi da il sapore di “settario”… come se gli studenti o gli insegnanti del classico fossero più “studenti” di altri, che non è bello, ma questa forse è solo una sensazione?? O no?

Nicola Aloisi