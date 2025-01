RINASCE AI TIGLI IL BAR SILVERI… E ASSUME

A volte, ritornano. Per un bar che chiude in Centro, ovvero il San Matteo, c’è un bar che apre ai Tigli. Anzi: riapre. E assume. È il Silverii che, come spiegano le vistose scritte sulle vetrine, si prepara a tornare in attività, con l’antico nome, che per decennii ha accompagnato le giornate di viale Mazzini, ma con una nuova proprietà, affidata ad un giovane imprenditore, Gianluca Di Giovanni, di Torricella Sicura, già proprietario del “caffè al cinquantacinque”, che sulle pagine del Mwssaggero oggi in edicola confessa di credere molto in questa nuova avventura, perché i Tigli, anche con la riapertura dell’ex Consorzio e la scomparsa di qualche cantiere, rinasceranno. In quella stessa location, come molti ricorderanno, dopo la chiusura del bar Silverii originale, aprirono altre insegne, con alterne fortune. Adesso, torna ad accendersi quella storica. Intanto, il nuovo Silverii cerca personale: barista, cameriere, aiuto cuoco e lavapiatti. Per chi fosse interessato: 340.3716820