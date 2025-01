“VIA CAVONI” - UNA POESIA DI MASSIMO RIDOLFI

VIA CAVONI

«Non li toccate

quei diciotto sassi

che fanno aiuola

con a capo issata

la “spalliera” di Cristo.»

EDUARDO (1900-1984)

Non si sa nulla. Ancora il popolo non sa nulla.

Si sa di un piccolo tatuaggio. Moderna

marchiatura degli uomini che si credono così

più liberi. Presi dal contemporaneo rito tribale.

Si sa solo di un terreno incolto. Bagnato dalle

ultime piogge invernali. Su pavimento di discarica.

Si sa di un corpo nudo di donna. E si sa di un

pavimento di discarica che era terra incolta.

Si sa di un rogo. Un rogo spento dalle ultime

piogge di questo inverno. Si sa allora di una

pioggia pietosa. Si sa che, pietosa, arrivò la pioggia.

Si sa di droga e di infami. Si sa di infami.

Non si sanno ancora i loro nomi. Il popolo

non sa nulla di questi nomi.

Ma di nomi maschi sa tutta questa brutta

storia. È come un odore rimasto sospeso

sopra quel campo incolto.

Una lavatrice. Un materasso esausto. Un

vecchio divano. Orme di uomini maschi.

Una donna bruciata. Ancora il popolo non sa nulla.





Massimo Ridolfi

[Teramo, 18 gennaio 2025]