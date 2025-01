RUBO' ALCOLICI AL GRAND'ITALIA, DENUNCIATO

A Teramo i carabinieri hanno individuato e denunciato per furto aggravato un uomo che nei primi giorni dell’anno all’interno di un bar del centro storico,il Grand'Italia, approfittando della distrazione del personale dell’esercizio si era impossessato di alcune bottiglie di alcolici, conservate in uno scaffale espositore, per un valore di euro 250 circa.