UBRIACHI ALLA GUIDA, TRE TERAMANI PERDONO LA PATENTE

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno intensificato i servizi di controllo del territorio con il massiccio impiego di pattuglie.. Sono scesi in campo anche i Reparti Specializzati dell’Arma con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Pescara (NAS) e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo (NIL). Nel corso dei vari servizi sono stati complessivamente identificate 207 persone e controllati 83 mezzi. Verificata l’adempienza degli obblighi imposti a 10 soggetti posti in regime restrittivo diverso dal carcere. Presidiate le zone attigue ai locali di aggregazione frequentati soprattutto da giovani al fine di scoraggiare gli stessi a far uso di sostanze stupefacenti e di alcolici e poi mettersi alla guida di mezzi creando pericolo per se stessi e per gli altri utenti della strada. Nonostante ciò tre utenti della strada sono risultati positivi all’assunzione di alcool oltre i limiti consentiti dalla norma, tutti sono stati privati della patente di guida.