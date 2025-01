GLI TROVANO IN CASA VESTITI RUBATI AL CENTRO COMMERCIALE

A Teramo i carabinieri hanno individuato e denunciato un uomo per furto aggravato. Lo stesso nei primi giorni di dicembre presso un negozio del Centro commerciale di piano d’Accio si è impossessato di vari capi di vestiario per un valore complessivo di euro 1.000 circa. L’uomo sottoposto a perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso della refurtiva che è stata posta in sequestro.