SPARA A PALLINI AI TRE GATTINI DEL VICINO, DENUNCIATO

A Pineto i Carabinieri hanno denunciato un uomo per detenzione di arma illegale e tentata uccisione di animali. Lo stesso, abitante in una zona residenziale, infastidito da tre gattini dei vicini ( Haxsel, Piki e Miki) che passavano sulla sua proprietà, li facevabersaglio di colpi di pallini di un fucile ad aria compressa modificato. I gatti a seguito dell’accaduto rimanevano feriti e venivano portati dai proprietari nel veterinario per le cure del caso. Pur non versando in pericolo di vita, vivranno coi pallini dell’arma che difficilmente potranno essere rimossi dai loro corpi. All’uomo è stato sequestrato il fucile e vari proiettili simili a quelli che hanno colpito gli animali.