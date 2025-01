ALIMENTI NON TRACCIATI, ORDINATA LA CHIUSURA DI UN BAR



A Morro D’Oro i Carabinieri e il NAS di Pescara, hanno effettuato il controllo di un bar, rilevando carenze igienico sanitarie e mancata tracciabilità di alimenti. L’Autorità Sanitaria ha disposto la sospensione dell’attività, mentre gli alimenti non tracciati del peso complessivo di chilogrammi 54 circa sono stati posti in sequestro. Durante il controllo sono state elevate sanzioni per euro 5.000 circa.