QUATTRO RICERCATI ARRESTATI DAI CARABINIERI NEL FINE SETTIMANA

Quattro ricercati in manette nel fine settimana, grazie ai controlli dei Carabinieri. A Castiglione Messer Raimondo i Carabinieri della Stazione di Bisenti hanno tratto in arresto un uomo su mandato dell’autorità giudiziaria dell’Aquila in quanto dovrà scontare la pena di 4 anni di reclusione per reati contro la persona. A San Benedetto Del Tronto (AP) i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Teramo hanno arrestato un uomo, originario e residente in Sicilia, che era ricercato dai primi del mese di dicembre del 2024, per un mandato di carcerazione emesso dalla Procura di Firenze per reati di maltrattamenti e minacce, deve espiare la pena di un anno e quattro mesi di reclusione. L’uomo che in un primo momento era stato localizzato dai Carabinieri a Martinsicuro veniva successivamente rintracciato e catturato in un appartamento di San Benedetto. Sempre a Martinsicuro i Carabinieri hanno arrestato un uomo per un provvedimento di cattura emesso dall’AG di Ascoli Piceno per ricettazione. L’uomo fermato dai Carabinieri nel parcheggio di un centro commerciale, all’atto dell’arresto andava in escandescenza cercando di colpire i militari e prendendo a pedate l’auto di servizio. Ricondotto alla calma è stato portato presso il carcere di Teramo dove dovrà scontare la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione. Inoltre dovrà rispondere dei reati di resistenza e danneggiamento aggravato in quanto con le pedate ha provocato delle ammaccature all’auto di servizio. Ad Isola del Gran Sasso i Carabinieri hanno arrestato un uomo su mandato dell’A.G. di Modena, dovendo espiare la pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione per delitti contro la persona commessi a Modena tra i mesi di maggio e luglio 2021.