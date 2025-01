AL VIA “ABRUZZO GIOVANI DIGITAL MEDIA” 10 INCONTRI PER IMPARARE AD USARE IL MONDO NUOVO

Prende il via venerdì 24 Gennaio 2025 alle ore 11 nel Teatro Comunale di Atri il ricco calendario di workshop laboratoriali del progetto “Abruzzo Giovani Digital Media” rivolto ai giovani di età compresa tra 14 e 35 anni residenti nei comuni dell’ambito sociale Fino Cerrano, tra cui Silvi, Pineto, Atri, Arsita, Basciano, Bisenti, Canzano, Castiglione M. Raimondo, Castellalto, Castilenti, Cellino Attanasio , Cermignano, Montefino e Penna Sant’Andrea. Ben 10 sessioni spalmate in quattro mesi, da gennaio al 30 aprile e 2 grandi eventi di approfondimento volti ad acquisire e sviluppare tecniche e strumenti per la comunicazione multimediale e multipiattaforma attraverso la televisione, la radio, il web, i social e la carta stampata. Ad aprire i lavori sarà la nota giornalista del Tg2 Rai e Direttrice della Scuola Superiore di Giornalismo di Perugia, Maria Concetta Mattei che dialogherà con gli studenti sul tema “Giornalismo e nuove tecnologie: vantaggi e inganni dell’informazione in rete”. Il 31 gennaio alle ore 11 nell’aula magna del polo liceale L. Illuminati di Atri, lo speaker radiofonico di RDS Beppe De Marco sarà il relatore sul tema “ Conosci la tua voce”, tema di grande importanza nell’era della comunicazione e nei colloqui anche professionali. A febbraioaltri due grandi appuntamenti con nomi di primo piano. Il 7 con il giornalista Pierluigi Pardo, cronista e opinionista sportivo che parlerà ai giovani dei valori e dello sport e della televisione come mezzo di comunicazione di grandi eventi mentre il 21 all’interno del teatro comunale della città ducale si parlerà di legalità con il presidente Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e giudice a latere del maxi processo a Cosa Nostra che illustrerà le iniziative della Fondazione “Scintille del Futuro” nata per trasmettere ai giovani la volontà e i coraggio di giustizia di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutte le vittime di mafia.