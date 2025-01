INFLUENZA, NUMERI RECORD IN ABRUZZO. I PIU' COLPITI SONO I BAMBINI

Si impenna la curva delle infezioni da virus simil influenzali in Italia. E l'Abruzzo, con 23.300 casi in corso, diventa la regione con il maggior numero di malati. L'ultimo bollettino del servizio di sorveglianza RespiVirNet, curato dall'Istituto superiore di sanità attraverso un vasto numero di medici e pediatri sentinella, segnala un «brusco aumento nella seconda settimana del 2025». In Italia, il livello medio d'incidenza è pari a 14,3 casi per mille assistiti che però in Abruzzo è schizzato al 19,42. Dal 6 al 12 gennaio «i casi stimati di sindrome simil influenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, sono 841.000, per un totale di 6.793.000 malati a partire dall'inizio della sorveglianza», si legge nel report epidemiologico. E ancora: l'incidenza delle infezioni simil influenzali è «in aumento in tutte le fasce d'età. Maggiormente colpiti i bambini sotto i 5 anni di età, in cui è pari a 25,5 casi per mille assistiti (22,6 nella settimana precedente)», sottolinea il ministero. Per chi volesse è disponibile in tutte le Asl il vaccino gratis.