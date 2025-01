VIDEO / L'USR LE SUONA A CAMILLO D'ANGELO: "ECCO TUTTI I PROGETTI DELLA PROVINCIA CHE SONO ANCORA FERMI, VI RACCONTO CHE E' SUCCESSO AL BAR SAN MATTEO"

Prefettura, liceo artistico Montuti, la Casa del Mutilato, una porzione dell'immobile del Pascal sono progetti che non vedono ancora, da parte della Provincia di Teramo uno stato di avanzamento delle opere, sono opere bloccate. Suona la campana all'Amministrazione guidata da Camillo D'Angelo, l'Usr ed in questo caso il dirigente Piergiorgio Tittarelli che racconta a certastampa come sono andate realmente le cose sul bar San Matteo fatto chiudere per effettuare i sondaggi, sabato scorso, di "forza" dopo infinite sollecitazioni alla Provincia che non ha mai risposto facendo finta di niente.

"D'Angelo sapeva da tempo che quell'edificio doveva chiudere per "lavori" ma ha preferito far finta di nulla. Nessun esposto alla Procura è stato inoltrato dll'Usr su quell'edificio se non la comunicazione che ha in mano anche D'Angelo, ha voluto spiegare Tettarelli. Noi facciamo un monitoraggio sotto il controllo del Mef che stanzia dei fondi che non possono stare fermi per anni per inerzia della Provincia". Buone notizie arrivano invece dal Comune e sulla scuola media Savini che a breve partirà con i lavori, così come per il Braga (qui hanno risposto 49 ditte e dopo l'apertura delle buste si stanno facendo i controlli Anac previsti per legge).