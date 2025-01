E' VENUTO A MANCARE L'EX PRESIDENTE DEL TERAMO CALCIO ERCOLE DE BERARDIS, I FUNERALI MERCOLEDI IN DUOMO

E' venuto a mancare nella notte a Rimini, all’età di 81 anni Ercole De Berardis, ex presidente della Teramo Calcio dopo una malattia che lo aveva colpito. Da anni viveva in Romagna con la moglie Romana Gambacorta. Per tutti era "Ercolino" ed ha fatto la storia biancorossa, assieme a Malavolta jr.

De Berardis fu presidente dal 1980 al 1988. La camera ardente verrà allestita domani, martedì 21 gennaio, nella casa funeraria Ambra (in via Bruschelli, a Villa Pavone) e sarà aperta dalle 15 fino ai funerali, in programma mercoledì 22 gennaio, alle 15, nella Cattedrale di Teramo.