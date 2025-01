DETENUTO FA ESPLODERE UNA BOMBOLETTA DI GAS NELL'INFERMERIA: SALVI POLIZIOTTO ED INFERMIERA

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 19 gennaio 2025, un

detenuto ha lanciato una bomboletta di gas (di quelle utilizzate

per la preparazione dei pasti), facendola esplodere all'interno

dell'ambulatorio dell'infermeria del primo reparto. Al suo

interno, presenti un'infermiera ed un poliziotto che

fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo. Il poliziotto è

ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso dell'ospedale

teramano dimesso con una prognosi iniziale di 6 gg. Il forte boato

ha distrutto i vetri ed il fumo si è diffuso nella gran parte dei piani

detentivi, creando non pochi problemi di agitazione tra i ristretti.

“ La situazione è diventata sempre più allarmante a seguito dei

numerosi eventi critici che si susseguono, tra risse ed

aggressioni al personale.

I detenuti si sentono liberi di perpetrare fatti dannosi consci di

risposte ormai blande di fronte al dilagare di queste violenze e

ad un sistema incapace di organizzarsi con risorse umane

sufficienti”.

“Nonostante il nuovo Direttore si stia impegnando con

determinazione nel reinserimento sociale dei ristretti, in

ossequio al diritto penitenziario, con tantissime iniziative che li

coinvolgono quotidianamente, i detenuti appaiono restii al

rispetto delle regole. Ci rendiamo conto come sia necessaria una

riforma significativa che sia davvero capace di

responsabilizzare i detenuti e volgerli alla legalità”.

La Segreteria Provinciale

Si.N.A.P.Pe Di Teramo