VIDEO - EXTRACINEMA 2 / I RAGAZZI DELLE SCUOLE TERAMANE STUDIANO CINEMA, FANNO CINEMA E… SALVANO LA NOSTRA MEMORIA COLLETTIVA

Con un scelta controcorrente, la conferenza stampa di ExtraCinema 2 non usa verbi al futuro, non annuncia ma racconta quello che, negli spazi di quello che un tempo era il bar della Biblioteca Delfico, è stato fatto coi ragazzi delle scuole, insegnando loro il linguaggio cinematografico. Il laboratorio cinematografico “Sguardi nel tempo: Cinema e Memoria”, infatti, ha l'obiettivo di esplorare il rapporto tra memoria, fotografia e cinema ed è rivolto a studenti e studentesse delie scuole secondarie della provincia di Teramo. Attraverso una serie di attività pratiche e teoriche, gli studenti hanno avuto l'opportunità di investigare il concetto di memoria, di manipolare artisticamente materiali fotografici di archivio e di creare narrazioni visive e audiovisive che intrecciano passato e presente.

Come funziona?

Il progetto della durata di 20 ore totali, prevede 6 incontri per esplorare il legame tra memoria, fotografia e cinema. Gli studenti utilizzano artisticamente fotografie storiche per creare narrazioni visive che colleghino passato e presente. Centro del lavoro sarà sempre il CAMPO E CONTROCAMPO e il concetto più esteso di ALTERITÁ. Verrà inoltre organizzata una mostra fotografica collettiva finale che metterà in dialogo immagini d'archivio e suggestioni contemporanee. Già dodici le scuole che hanno partecipato, ma il progetto non si ferma e si apre adesso a tutti gli studenti che fossero interessati. Gli incontri si svolgeranno il pomeriggio e avranno una durata variabile di 3-4 ore, a seconda degli impegni produttivi. Il docente del laboratorio è il regista Lorenzo Pallotta, mentre il tutor sarà Marco Chiarini Lorenzo Pallotta è un regista abruzzese, collabora per produzioni indipendenti alla realizzazione di documentari, videoclip, webseries. Dopo essere stato assistente di Paolo Sorrentino, ha iniziayo la sua carriera da regista e produttore. “Sacro moderno”, primo lungometraggio documentario è stato presentato al festival di Roma all'interno di Alice nella Città 2021. Il suo ultimo lavoro è “Terra Nova, il paese delle ombre lunghe” proiettato in anteprima mondiale alla 41° edizione del Torino Film Festival.