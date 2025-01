VIDEO-FOTO/ OTTO ORE DI SCIOPERO ALLA JOHNSON CONTROLS PER DIRE "STOP AI LICENZIAMENTI E ALLA DISMISSIONE DEL SITO". PROVINCIA E REGIONE DOVE SONO?

A seguito dell'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Johnson Controls, la Segreteria Provinciale della Fiom CGIL di Teramo, insieme alla RSU, è statro proclamato un pacchetto di 40 ore di sciopero a partire da oggi. E' stato organizzato oggi un primo presidio davanti ai cancelli della fabbrica e domani si replicherà. Le richieste sono: "il ritiro immediato dei licenziamenti, la presentazione di un piano industriale credibile per il sito di Corropoli, l'assunzione di responsabilità da parte della politica, che anziché contrastare le multinazionali in queste operazioni dannose, si adopera per limitare le azioni di protesta di lavoratrici e lavoratori.



Una lavoratrice ci racconta cosa vuol dire ricevere la lettera di licenziamento a cinque anni dalla pensione.