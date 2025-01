RIPARTONO I LABORATORI A LA CA.FE' DI SAN NICOLO' A TORDINO

Ripartono mercoledì 22 gennaio, dopo la pausa natalizia, gli incontri del laboratorio Ca.Fé. Insieme CresciAmo organizzato da Autismo Abruzzo APS allo Spazio Multiculturale Ca.Fé.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, si avvale sin dal principio della preziosa collaborazione della Cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali e si è imposta negli anni come modello di socializzazione e inclusione reale delle persone neurodiverse nella Comunità. Le attività sono destinate a ragazzi e ragazze adulti con disabilità intellettiva della Provincia di Teramo con l’obiettivo primario di valorizzare le competenze specifiche di ciascuno perché possano emergere talenti, ambizioni ed attitudini con un percorso individualizzato, tutelato ed assistito che vede il fattivo coinvolgimento delle famiglie di origine e del tessuto sociale cittadino.

Insieme CresciAmo accoglie gratuitamente persone provenienti da tutta la Provincia, l’imponente adesione e la coesistenza con le persone neurotipiche e le associazioni che animano la struttura conferma il ruolo di Ca.Fé. come spazio civico che promuove lo sviluppo di una città realmente inclusiva, il luogo dove far evolvere liberamente la propria personalità e dove la diversità è riconosciuta strategicamente come ricchezza, scambio e crescita. Il laboratorio intende implementare le competenze individuali degli utenti attraverso attività di psicomotricità funzionale, laboratori creativi, laboratori di argilla, laboratori sulle autonomie in particolare sulla gestione dell’igiene personale, alimentazione e sullo svolgimento delle attività domestiche (cucina, pulizia degli ambienti ecc.) con l’affiancamento di operatori qualificati ed il coordinamento della dott.ssa Alessia Frattaroli, vicepresidente della Cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali.

Tra le novità del 2025 spicca "Un Cavallo per Tutti", il progetto ideato dalla ASD La Fattoria del Prof per valorizzare lo sport come strumento di inclusione sociale, attraverso l’equitazione ricreativa per persone con disabilità. Questa attività ludico-motoria e sportiva offre un’esperienza unica, volta a promuovere il benessere psico-fisico, l’integrazione e la socializzazione. In un ambiente sicuro e stimolante, i partecipanti sono incoraggiati a sviluppare le proprie capacità motorie, attentive e relazionali, riscoprendo il proprio valore e potenziale. Il progetto è stato premiato come una delle eccellenze abruzzesi nella Call to Action “Estra per lo Sport: l’Energia delle Buone Pratiche”, promossa da Estra S.p.A.. Questa iniziativa riconosce e sostiene le realtà che utilizzano lo sport come leva educativa e strumento di responsabilità sociale, finanziando progetti che promuovono inclusione, benessere collettivo e crescita comunitaria. Grazie a questo prestigioso riconoscimento, "Un Cavallo per Tutti" potrà continuare a diffondere i suoi valori di solidarietà, inclusione e rispetto, portando un impatto positivo nella vita dei suoi partecipanti e della comunità.,

Autismo Abruzzo lavora incessantemente per eliminare la distanza tra società e autismo e, attraverso una informazione puntuale e la condivisione di buone pratiche come le attività di Ca.Fé. Insieme CresciAmo, offre ad una società più attenta maggiore consapevolezza sulla vita delle persone con disabilità. Ridurre l’isolamento sociale delle categorie fragili contribuisce a diminuirne il peso economico e sociale per la collettività e favorisce la partecipazione civica di tutti gli attori della comunità, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini.