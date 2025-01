ERCOLE DE BERARDIS, IL SINDACO: "LA NOSTRA CITTA' PERDE UN PROTAGONISTA"

Con la scomparsa di Ercole De Berardis, la nostra città perde un protagonista dello sport e dell’imprenditoria degli ultimi decenni. Figura di rilievo, De Berardis ha lasciato un segno indelebile nella storia sportiva e nella memoria collettiva di Teramo.

Negli anni della presidenza della compagine calcistica più importante, ha saputo condurre la stessa al raggiungimento di importanti traguardi, interpretando in maniera esemplare i valori più profondi dello sport: passione e tenacia ma anche dedizione e coraggio; oltre ciò, ha forse ottenuto il risultato più significativo: la capacità di unire una comunità sotto un unico simbolo, quello dei colori biancorossi. La sua presidenza non è stata contraddistinta, pertanto, solo dal raggiungimento degli obiettivi sportivi ma anche un esempio di impegno civico e sociale, in cui tanti hanno trovato ispirazione e motivo di orgoglio.

Ricordiamo così, un uomo combattivo, che amava profondamente la sua città e la sua squadra e che mai si è risparmiato per la crescita e dell’una e dell’altra.

Teramo porterà sempre impressa la memoria di un uomo che ha saputo infondere generosità e cuore, in tutto ciò che ha fatto. E' quanto scrive il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto.