LA MINORANZA AL COMUNE DI CAMPLI PROPONE IL RECUPERO DELLA DISCOTECA JAZZINE

Sfruttare il bando regionale per la “Rigenerazione urbana” dei comuni sotto ai 30mila abitanti per restituire dignità all’area in cui sorge l’ex discoteca Jazzine nella frazione di S. Onofrio. È questa la proposta avanzata dal gruppo di minoranza consiliare "Svolta Campli".“La discoteca, punto di riferimento a livello provinciale negli anni ‘70 con ospiti come Ivan Graziani, Franco Califano, Gino Paoli e Iva Zanicchi, versa oggi in stato di totale abbandono”, spiegano i consiglieri Mariani, Fiorà, Iampieri e Di Giovanni. “L’area è ormai pericolosa, insalubre e invasa dai topi, ed insiste proprio all’ingresso della frazione. Il bando regionale rappresenta un’opportunità concreta per trasformare il sito in uno spazio riqualificato, con parcheggi, aree verdi e spazi ricreativi a servizio della comunità”.La proposta prevede che il Comune acquisisca l’area o proceda a espropriarla, per rigenerare l’ex discoteca Jazzine e restituirla come luogo accogliente e funzionale per i cittadini.Un altro intervento strettamente collegato al recupero del Jazzine è la realizzazione di una rotatoria all’ingresso di S. Onofrio, un’opera ormai indispensabile al fine di moderare e snellire il traffico rendendolo più sicuro e fluido con l'innesto della Provinciale SP.17.“Questa è un’occasione su cui tutto il consiglio comunale può trovare convergenza”, aggiunge il gruppo di minoranza, “per offrire a S. Onofrio una viabilità adeguata e riqualificare un punto strategico all’ingresso del paese”.Per illustrare i dettagli della proposta e coinvolgere la comunità, Svolta Campli annuncia una riunione pubblica aperta alla popolazione.