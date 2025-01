FINTI CARABINIERI TRUFFANO 2MILA AD UN’ANZIANA

Finto Carabiniere prospetta un falso incidente di un familiare, poi avanza la richiesta di denaro utile a evitare guai giudiziari. È accaduto, lo scorso 16 gennaio, a Roseto degli Abruzzi, dove una 79enne è stata raggirata da due individui, in abiti civili, che qualificatisi come carabinieri, dopo averla informata che il figlio Gianni era stato ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, a seguito di un incidente stradale, riuscivano a carpire la sua fiducia impossessandosi di circa 2mila euro con la promessa che avrebbero evitato guai giudiziari al nipote.Sono in corso indagini da parte della locale Stazione Carabinieri in sinergia con altri Comandi dell’Arma.