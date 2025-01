VIDEO / NUOVO OSPEDALE - MARIANI REPLICA A MARSILIO: “NON RISPONDE MAI SULLE COSE TERAMANE, STA SEMPRE IN CAMPAGNA ELETTORALE”

“Marsilio non risponde mai alle questioni teramane… parla solo per annunci, sta sempre in campagna elettorale”. Il consigliere regionale Sandro Mariani risponde al governatore Marsilio, che oggi a Teramo ha parlato del nuovo ospedale, invitando la stampa a preoccuparsi non del livello del nuovo ospedale, ma del fatto che si faccia o meno, “atteggiamento sbagliato - commenta Mariani - noi abbiamo bisogno di risposte, e non solo sull’ospedale, Marsilio non risponde mai… sull’acquifero del Gran Sasso, per esempio, ma in generale su tutte le questioni teramane… mai”