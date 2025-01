VIDEO/ DELFICO CHIUSO, EMPATIA MEDITA LA CHIUSURA, FRANCESCO LIGUORI SBOTTA CONTRO LA PROVINCIA

Delfico chiuso. Empatia medita la chiusura dopo il calo di oltre il 50% del fatturato. Uno dei soci ha già trovato il lavoro e Francesco Liguori (nell'intervista di oggi) lo sta cercando. La desolazione stga distruggendo tutta la zona, piazza Dante in primis dopo la chiusura del Delfico che, come tutti sanno, ha trovato "casa" a La Cona. "Avevamo superato il terremoto, la neve, il covid ma peggio della Provincia non c'è nulla..."