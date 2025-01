VIDEO/ SERATA MEDIEVALE A TERAMO CON MUSICA E COSTUMI DEL 1.400

Serata Medievale a Teramo,il primo febbraio, con musica e costumi dell'epoca. L'evento si svolgerà in via Capuani. Costerà 30 euro il ticket per la cena che riproporrà pietanze del 1.400. Si tratta di una prima iniziativa che va asolutamente incoraggiata.