ASSEMBLEA GRAN SASSO TERAMANA, LA PROVINCIA NON SI PRESENTA, D'ANNUNTIIS: «SCARSO SENSO DI RESPONSABILITA'»



Stamattina si è tenuta l’assemblea della Gran Sasso Teramana spa con all’ordine del giorno punti importanti:

1. Comunicazioni del liquidatore

2. Situazione liquidatoria della società - Deliberazioni conseguenti

3. Nomina componente Collegio Sindacale

4. Varie ed eventuali

«In un momento drammatico per le stazioni invernali di Prati di Tivo e Prato Selva - dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis - la Provincia, socio di maggioranza assoluta e proprietaria della seggio-cabinovia “La Madonnina”, non si presenta.

Ciò mostra lo scarso senso di responsabilità da parte di chi ha il diritto-dovere di effettuare le scelte.

Ancora una volta non si comprende la politica di governance che il socio di maggioranza (Provincia) intende attuare e si evidenzia l’assoluta necessità che la Società concluda la procedura liquidatoria in itinere, che si protrae dal lontano 2017, nel più breve tempo possibile.

La Regione, che detiene solamente il 3,05 % del capitale sociale, – conclude l’assessore D’Annuntiis- ha sempre manifestato massima disponibilità per il rilancio del comprensorio sciistico sia finanziando interventi ed eventi sportivi (viabilità, sistema di difesa, progetto Montagna Illuminata, Giro d’Italia e Tirreno Adriatica ecc.) sia rilasciando le autorizzazioni di competenza in tempi brevissimi, addirittura nell’arco di un paio di giorni, una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria.»