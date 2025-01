CADE O NON CADE? IL MISTERO DEL PALAZZO DI VIA FLAJANI… INTANTO RESIDENTI E NEGOZI SE NE VANNO

Cade o non cade? Lo ricostruiscono o lo ristrutturano? Insomma: che fine farà il palazzo di otto piani all’inizio di via Flajani? Se lo chiedono, da anni, i residenti, in attesa di capire se alla fine, il loro palazzo, che è stato duramente provato dal terremoto, sarà abbattuto o meno. Eppure, si penserebbe, a distanza di otto anni dal terremoto, una decisione la si sarebbe dovuta prendere. E invece, no. Tra perizie e valutazioni, studi e analisi, rinvii e rimandi, si è arrivati ad una sola certezza: l’assenza di certezze. Quello che si sa, è che per l’Usr sarebbe un L2, quindi non destinato all’abbattimento, ma la valutazione è relativa agli studi preventivi, mentre nel palazzo c’è chi si dice sicuro della necessità dell’abbattimento, quindi valuterebbe un accollo parziale delle spese. Il prossimo 5 febbraio se ne saprà di più, visto che è stata convocata l’assemblea dei condomini, ma intanto molti affittuari stanno traslocando e i negozi lato via Po, ovvero Mediterranea e Superemme, si preparano a trasferirsi.