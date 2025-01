VENERDÌ TERAMO RICORDA DAVIDE DE CAROLIS

Venerdì prossimo 24 gennaio, organizzata dal Comune di Teramo, si terrà una celebrazione in ricordo di Davide De Carolis, il giovane teramano, volontario tecnico dell’elisoccorso, che perì sulle montagne di Campo Felice nel 2017, in un incidente che coinvolse l’elicottero levato in volo per recuperare uno sciatore ferito.

La manifestazione si terrà nell’area del parco fluviale intitolata allo stesso De Carolis, con inizio alle ore 10.00. VI parteciperanno il Sindaco Gianguido D’Alberto, gli assessori municipali Graziella Cordone, Miriam Tullii e Domenico Sbraccia, la famiglia di Davide, autorità cittadine, i rappresentanti del Soccorso Alpino, il gruppo Scout di Teramo e alcune scolaresche, in particolare quelle che lo stesso Davide aveva frequentato. Tutta la comunità cittadina è invitata a partecipare.