TOPI ALLA SCUOLA ELEMENTARE, SCOPPIA LA POLEMICA

I consiglieri di Opposizione DI Stefano,Ettorre e Tini esprimono profonda preoccupazione per la recente segnalazione della presenza di topi da circa 6 giorni all’interno della scuola Primaria di Castelnuovo Vomano .Tale situazione rappresenta un rischio serio per la salute e la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle loro famiglie dal punto di vista igenico-sanitario.Diverse segnalazioni sono giunte in queste ultime ore da parte di genitori preoccupati per le condizioni in cui attualmente svolgono le lezioni i propri figli !