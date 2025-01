LAVORI AL TRAFORO DEL GRAN SASSO, LA PREFETTURA SI MOBILITA

Questa mattina, nel Palazzo del Governo, il Prefetto Fabrizio Stelo ha convocato

una riunione tecnica, nell’ambito del Comitato Operativo Viabilità, finalizzata ad

affrontare, con largo anticipo, la problematica dei disagi alla viabilità provinciale che

potranno essere causati, nel prossimo autunno, dai lavori alle gallerie del traforo del

Gran Sasso sulla autostrada A24. Si tratta di interventi già avviati negli ultimi mesi del

2024 ma subito interrotti e rinviati al 2025.

All’incontro hanno preso parte anche in videocollegamento, oltre alla dirigente

della locale Sezione di Polizia stradale di Teramo, i rappresentanti di Strada dei Parchi,

Autostrade per l’Italia, Anas e il Commissario straordinario Pierluigi Caputi.

Numerose sono state le proposte presentate al fine di ridurre i disagi per gli

utenti della A24 e per giungere a una migliore gestione della viabilità provinciale in

concomitanza con gli interventi previsti nel prossimo autunno. A tal punto il Prefetto

Stelo ha affrontato il tema della viabilità alternativa e, in particolare, di una

programmazione che eviti la contemporanea presenza di cantieri sulla stessa nel periodo

di chiusura delle gallerie. Importante sarà la programmazione e l’adattamento dei cicli

semaforici (cd “semafori intelligenti”) ai flussi di traffico, che si verranno a creare nei

due sensi di marcia, con lo scopo di ottimizzazione degli stessi.

Tutti i presenti hanno assicurato la massima attenzione rispetto alle tematiche

sollevate dal Prefetto, impegnandosi a valutare ogni possibile soluzione che possa

limitare le inevitabili ripercussioni sull’intera rete stradale della provincia.

Stelo: “Dopo vari confronti con le associazioni di categoria, ho voluto

richiamare, per tempo, l’attenzione di tutti i soggetti interessati su un tema di grande

rilevanza per la nostra provincia. Gli interventi alle gallerie del traforo del Gran Sasso,

interrotti lo scorso anno, saranno realizzati nel corso del 2025 e solo iniziando a

lavorare da adesso si potranno mitigare i disagi, comunque inevitabili, alla viabilità.”