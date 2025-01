VIDEO-FOTO/ LA TERAMO SPORTIVA PORTA L'ULTIMO SALUTO AL PRESIDENTE "ERRCOLINO" DE BERARDIS

La Teramo sportiva si è ritrovata oggi pomeriggio in Duomo, per l’ultimo saluto ad Ercolino De Berardis, storico presidente della Teramo calcio. Accompagnato dai colori della sua squadra, una maglia con la scritta “presidente”, De Berardis è rientrato a Teramo da Rimini, dove si è spento due giorni fa. In cattedrale, con le autorità cittadine, le rappresentanze delle organizzazioni sportive, i tifosi del tempo, gli amici di sempre, le tante passioni di una città che con De Berardis culló sogni e speranze, vibrando come un solo cuore.